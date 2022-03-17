Дополнительная установка датчиков утечки газа начнется в домах Подмосковья

Установку датчиков утечки газа усилят в домах Подмосковья. По поручению губернатора Андрея Воробьева в помещениях появятся дополнительные приборы.

По распоряжению губернатора Московской области начнется дополнительная установка датчиков в домах.

Такая задача легла на организации, обслуживающие газовую технику. Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он объяснил, что за последние четыре года в регионе было свыше 250 инцидентов, связанных с газом. Пострадали 342 человека, в том числе 85 погибли.

При этом более 88% пострадавших и 79% летальных случаев — результат отравления продуктами сгорания газа.

Столь неутешительная статистика требует принятия срочных мер по профилактике подобных происшествий Александр Самарин.

Список датчиков, рекомендуемых жителям для установки, доступен на сайте minenergo.mosreg.ru.

«Стоимость работ по установке датчика не может превышать стоимости самого датчика», — уточнил Самарин.

И заключил, что ежегодное обслуживание должны проводить в рамках договоров жителей со специализированной организацией.