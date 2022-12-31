Эксклюзив 31 декабря 2022, 18:15 «Ты наш герой». Семьи мобилизованных из Подмосковья поздравили военных с Новым годом Видео «360»: семьи мобилизованных из Подмосковья поздравили их с Новым годом

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Жители Московской области обратились к своим детям, отцам, братьям и мужьям, отправившимся на службу в зоне спецоперации. Мобилизованных поздравили с Новым годом и назвали настоящими героями.

«Дорогие наши защитники! Поздравляем вас с Новым годом!» — обратились к военным мать с двумя дочками из Красногорска.

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«Спустя время я начинаю понимать, что в данной ситуации ты никогда не смог бы остаться в стороне», — добавила Наталья из Серпухова.

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«Для нас ты пример, ты наш герой», — обратилась к своему родственнику Людмила из Красногорска.

«Желаю тебе крепкого плеча боевого товарища рядом», — отметила Анастасия из Балашихи.

«Я и наши дети точно гордимся тобой и знаем, что за тобой мы как за каменной стеной», — обратилась к мужу Людмила из Павловского Посада.

Мобилизованным пожелали здоровья, силы и мужества, удачи и скорейшей победы. Жители Подмосковья добавили, что любят и очень ждут возвращения своих родных домой.

«Победа будет за нами!» — подчеркнули члены семей военнослужащих.

Власти Московской области продолжат помогать с оснащением для ВС России, заявил глава региона Андрей Воробьев. Он выразил благодарность волонтерам и бизнесменам за проведение гуманитарных акций.