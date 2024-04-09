Подмосковье 09 апреля 2024, 11:23 Творческий фестиваль «Талант без границ» пройдет в Сергиевом Посаде в апреле Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360tv в

Областной фестиваль-конкурс «Талант без границ» пройдет в Сергиевом Посаде 10 и 11 апреля. На нем представят свыше 150 танцевальных и музыкальных номеров.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, участники представят номера в номинациях «Эстрадный вокал», «Русский народный вокал», «Современная хореография», «Народный танец», «Стилизация Народного танца», «Классический танец», «Постановочный бальный танец» и «Оригинальный жанр». Всего зрители увидят 90 хореографических выступлений, 78 — вокальных и 15 в направлении циркового искусства.

Реклама

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

«Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина является центром культурно-досуговой жизни Сергиево-Посадского городского округа. В нем работают академические и народные хоры, фольклорные коллективы, народный театр, хореографические коллективы, студия бальных танцев и другие организации», — добавили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».