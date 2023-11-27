27 ноября 2023, 10:50
Творческий фестиваль-конкурс для инвалидов «Добрый мир» пройдет в Дубне
Парафестиваль-конкурс Добрый мир» пройдет во Дворце культуры «Октябрь» в Дубне 10 декабря. В нем примут участие почти 300 инвалидов из 33 округов региона.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, фестиваль проводят с 2016 года, он направлен на развитие творческих способностей у людей с ограниченными возможностями, выявление молодых талантов и поддержку молодежи. Возраст конкурсантов начинается от семи лет. На фестивале они показывают свою одаренность и возможности в разных видах творчества.
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Всего на конкурсе восемь номинаций. Это «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство», «Художественное слово», «Инструментальное исполнительство», «Вокал» (сольный и коллективный), «Театральное искусство» и «Хореографическое искусство».
В этом году в отборочном этапе приняли участие свыше 300 человек из 33 округов Подмосковья. Во второй тур прошли 289 из них.
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