Творческие встречи пройдут в музее «Арткоммуналка» в Коломне

В музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» в Коломне проходит некоммерческий проект «Несовременные миры». В августе в этом музее подготовится программа драматурга Валерии Темкиной «Собирай вещи». Автор хотел бы поговорить с местными жителями о важности памяти и о тех вещах, которые для них важны.

11 августа в 19:00 в музее-лаборатории «Шелковая фабрика» пройдет встреча, участники которой поговорят о том, как изменилась жизнь современного театра и посмотрят фильм «Ноябрь» Ачеро Маньяс. Фильм повествует о деятельности группы «Ноябрь», которая развивала идею уличного театра. Он втягивал зрителя в процесс, требовал его активного участия.

12 августа в самом музее-резиденции пройдет лекция «Бунт вещей: реквизит в главной роли. Как театр предмета избавился от актеров?!». Посетителям можно будет узнать, как поменялся современный театр на фоне появления новых жанров, например, истории развития театральных идей от Гомера до Гоголя, от Чапаева до Хармса. Лектором выступит Сергей Лебедев, прославленный театральный и литературный критик, член Союза журналистов Москвы и ассоциации театральных критиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что такие события, как «Культурный код» в Балашихе, формируют современную среду. Он выразил надежду, что жителей и гостей города ждет много нового, яркого и интересного.