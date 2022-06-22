Музей под открытым небом появится в Балашихе. Воробьев рассказал, какие перемены ждут город

Музей монументального искусства появится в Балашихе. На фасадах домов создадут уникальные муралы — это станет частью фестиваля «Культурный код». Балашиха победила в конкурсе на право его проведения. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, такие события формируют современную среду.

Балашиха выиграла в конкурсе международного фестиваля уличного искусства «Культурный код». Статус победителя дает право на проведение фестиваля в этом году и создание музея искусства под открытым небом.

Уверен, что нашу Балашиху, всех участников и гостей фестиваля ждет много нового, яркого и интересного Андрей Воробьев.

В микрорайоне Железнодорожный художники создадут около 30 уникальных муралов на фасадах домов. В Балашиху приедут 60 зарубежных и российских авторов.

«Мы продолжаем принимать заявки от райтеров. Уже сейчас о желании приехать на фестиваль в Россию заявили авторы из Австралии, стран Южной Америки, Азии и Европы», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Как все было?

Андрей Воробьев напомнил, что фестиваль «Культурный код» на территории Подмосковья зародился в Одинцове, где в 2019 году художники расписали 33 фасада домов.

«Это был настоящий праздник творчества. Мы рады, что спустя три года „Культурный код“ возвращается в Подмосковье, но уже с новыми силами и огромным опытом», — сказал Воробьев.

Конкурс провели среди регионов России. Заявка Балашихи на проведение фестиваля оказалась самой интересной, сообщил продюсер проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин.

Многие подмосковные города живут в ритме столицы и быстро меняются. Такие фестивали помогают формировать современную среду, создавать неповторимый и узнаваемый облик территорий Андрей Воробьев.

Балашиха предложила проводить фестиваль «Культурный код» на протяжении месяца — с 15 августа по 17 сентября.

Участие примут более 300 тысяч человек.

Весь этот месяц будет включать в себя форум экологии, фестивали танцев, музыки, уличного спорта, фотографии, концерт с участием звезд, а также лектории и многое другое Дмитрий Левочкин.

Глава городского округа Сергей Юров добавил, что всегда такие события пользуются популярностью, ведь Балашиха — молодой город.

«Создание музея под открытым небом — новый для нас опыт, который обогатит культурную составляющую Балашихи», — подчеркнул Юров.

Он подытожил, что это поможет привлечь туристов в Балашиху и Московскую область.