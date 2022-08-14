Турниром по футболу отметили День физкультурника в Шатуре

День физкультурника в городском округе Шатура традиционно отмечают турниром по футболу. Четыре команды юных футболистов сражались за победу в этот день.

Нынешний турнир посвящен памяти Александра Кустарева. Он был талантливым футболистом, игроком шатурских клубов. Александр подавал большие надежды, играл ярко и результативно, в перспективе мог стать отличным тренером. Его жизнь прервалась внезапно. Александр Кустарев погиб в июне 2006 года, спасая тонущего ребенка. Ему было 22 года.

«Был он капитаном команды нашей по юношам. Вместе мы с ним становились чемпионами Московской области и Первенства Московской области. Душа компании, очень жизнерадостный, приветливый добрый человек. Был тренером также в спортивной школе, также тренировал вот таких вот детишек», — рассказал заместитель директора по спортивной работе МАУ «Спортивная школа города Шатуры» Сергей Языков.

«Мы должны с командой сегодня выиграть все. Мы должны постараться показать, что мы лучшие здесь. Каждый сколько-то лет ходил на футбол и тренировался. Мы должны сегодня показать, что мы лучшие», — напутствовал воспитанников капитан команды «Спортивная школа города Шатуры» Роман Роковский.

По итогам этой встречи места распределились следующим образом: на четвертом месте — спортивная школа «Олимпиец» из Рязани, бронзовыми призерами турнира стали хозяева поля, серебро досталось команде «Пересвет» из Домодедово, победителем стал ЦСКА Москва. Ребята, которые особо отличились на поле, помимо грамот и кубков получили специальные призы — футболки с автографами игроков сборной России.

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