Подмосковье 22 мая 2023, 16:48 Турнир по водному поло прошел в Балашихе

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Турнир по водному поло прошел в спортивном клубе «Физика+» в Балашихе. Это были финальные игры соревнований AWPL.

Турнир проходит третий год подряд. В этом сезоне в играх AWPL участвовала 21 команда, из них восемь представляли Московскую область.

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«Команды борются в единой таблице за призы. В конце сезона команда-победитель рейтинга получит „Звезду AWPL“», — рассказал главный судья соревнований Алексей Блинов.

Первое место выиграла команда «Луч» из Москвы. Теперь на их логотип нанесут звезду — символ победы по результатам всех турниров сезона. Хозяева бассейна — команда «Физика+» по итогам сезона заняла 3-е место, разделив его с командой «Балашиха».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности развития спортивной инфраструктуры в регионе.

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