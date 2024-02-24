Подмосковье 24 февраля 2024, 21:05 Турнир по стрельбе из пневматической винтовки прошел в Подольске Источник фото: Галина Добрынина

Читать 360tv в

Турнир по стрельбе из пневматической винтовки «Меткий стрелок-2024», посвященный Дню защитника Отечества, завершился в подольском микрорайоне Климовск. Во втором этапе соревнования приняли участие более 100 человек из пяти команд.

Состязания проводились в личном зачете по стрельбе по спортивным мишеням в шести возрастных группах на дистанции 10 метров в два этапа: начальном и финальном. Подольск представляли спортивные команды «ФСК Заречье», «Комета» и «Партизаны».

Реклама

«Среди подольских спортсменов в категории „Дети“ третье место заняла Мане Григорян из „Заречья“. В категории „Девочки“ третье место заняла Ольга Чеканова. В категории „Девушки“ второе место досталось Ксении Трофимовой, третье — Марине Скоробогатовой», — рассказал старший судья турнира Олег Хардыкин.

В категории «Мальчики» первое место получил Кирилл Новоселов, третье досталось Артему Озерову из «Заречья». В категории «Юноши» первое место завоевал Артем Кривцов и третье — Артем Озеров. Среди взрослых стрелков третье место занял Артем Михеев.

Победители и призеры турнира получили почетные кубки и медали. Третий турнир проведут в апреле ко Дню космонавтики, четвертый — в мае, ко Дню Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».