Турнир по шахматам на Кубок Сергея Карякина в Подмосковье сделают ежегодным

Турнир по шахматам Кубок Сергея Карякина впервые прошел в Московской области. Любители и профессионалы игры встретились с чемпионом мира по блицу и рапиду в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Героя России Ларисы Лазутиной. Соревнования приурочили к международному дню шахмат и стали частью проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор».

В первом этапе соревнований между собой состязались ученики шахматных школ. В детском блицтурнире встретились 91 участник. Призеров определяли по количеству набранных очков.

В первую тройку победителей Блицтурнира вошли школьники из Пушкинского городского округа, Москвы и городского округа Черноголовка. Вместе с еще 12 лучшими шахматистами они сыграли с Сергеем Карякиным сеанс одновременной игры. Комментировал матч телеведущий Дмитрий Губерниев.

Источник фото: телеканал «360»

Встреча закончилась одним поражением прославленного шахматистам, еще две партии свелись вничью. Главным победителем стал школьник из Сергиево-Посадского городского округа. Равными по силам Сергею Карякину оказалась юная шахматистка из городского округа Люберцы и лидер тройки блицтурнира из Пушкинского городского округа.

В профессиональном турнире приняли участие 26 игроков с высоким шахматным рейтингом. Победителем турнира стал Святослав Лисенков из городского округа Подольск. Ему вручили переходящий Кубок. Второе место досталось Станислав Бабарыкин из Одинцовского городского округа. Третье место снова занял представитель Подольска, шахматист Леонид Ноздрачев.

Источник фото: телеканал «360»

«Кубок Сергея Карякина по шахматам прошел по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Спасибо Сергею за то, что он откликнулся, приехал вместе с Дмитрием Губерниевым. Сегодня эмоции у детей зашкаливают, это мероприятие совершенно точно запомнится, особенно сеанс одновременной игры», заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Он подчеркнул, то уже обсудил с гроссмейстером дальнейшее развитие турнира. Кубок Сергея Карякина в Подмосковье станет ежегодным. Проводить его будут каждый раз на свежем воздухе.

Зрителям и посетителям Одинцовского парка подготовили специальную интерактивную программу об истории шахмат.