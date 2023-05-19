19 мая 2023, 16:41
Турнир по мини-футболу среди предпринимателей пройдет в Балашихе 20 мая
Футбольный матч «Бизнес GOAL» пройдет в Балашихе 20 мая. В нем примут участие местные предприниматели.
По данным Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, в турнире примут участие восемь команд. Победителю достанется кубок, а лучшим игрокам — памятные подарки.
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Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.
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Инвестиции
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