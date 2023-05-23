Подмосковье 23 мая 2023, 15:44 Турнир по мини-футболу среди матерей юных спортсменов прошел в Королеве Евгений Лавряшин

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Турнир по мини-футболу среди матерей юных спортсменов состоялся на стадионе «Вымпел» в Королеве. Соревнования организовала участница местного клуба «Энергия» Татьяна Черкасова при поддержке городской администрации.

«Суть турнира не выявит сильнейших, а объединить движение мам, у которых большинство детей — футболисты. Дети нас поддерживают, мужья болеют, ну, а мы доказываем, что на поле справляемся с мячом, как с кастрюлями на кухне», — отметила Черкасова.

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В соревнованиях за победу боролись 10 команд из Московской, Брянской, Ярославской и Нижегородской области. Игры проходили на четырех частях поля одновременно в два тайма по 10 минут. Кроме основных наград и распределения мест, участники получили призы в номинациях «Самая очаровательная команда», «Самая позитивная команда» и «Самая обаятельная команда». Победителям вручили кубки бирюзового цвета.

«Для Королёва это первый турнир, но мамы подхватили идею, и команды из Подмосковья и других областей планируют провести такой же фестиваль в своих городах», — добавила организатор турнира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры региона.

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