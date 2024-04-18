Подмосковье 18 апреля 2024, 17:14 Турнир по художественной гимнастике пройдет в Одинцове фото: пресс-служба всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Школьная лига России»

Читать 360tv в

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Школьная лига России» пройдут с 22 по 27 апреля в Одинцове. В турнире примут участие более 700 спортсменов из 20 регионов страны

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, состязания пройдут в нескольких дисциплинах: индивидуальная программа, групповое упражнение, смешанные парные упражнения, дуэт, трио и командные соревнования.

Реклама

Судить гимнасток, которые занимаются по программе дополнительного школьного образования в спортивных клубах, дворцах творчества детей и молодежи, будет десятикратная чемпионка мира, судья всероссийской и международной категории Ольга Капранова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».