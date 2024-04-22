Подмосковье 22 апреля 2024, 15:51 Более 40 фехтовальщиков выступили на турнире памяти Сергея Ханова Турнир по фехтованию памяти Сергея Ханова прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В «Академия спорта» городского округа Лобня состоялся первый турнир памяти Сергея Георгиевича Ханова, основателя местной школы фехтования. В соревнованиях участие приняли более 40 спортсменов различных возрастных категорий, включая бывших воспитанников ушедшего тренера.

Торжественное открытие турнира началось с парада участников. Принимала его Галина Трушникова — мастер спорта СССР, посвятившая фехтованию в Лобне более двух десятилетий и подготовившая множество чемпионов для национальной сборной.

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Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Спортсмены выразили надежду, что турнир станет для городского округа доброй традицией.

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