Подмосковье 31 марта 2024, 15:16 Турнир по дзюдо памяти Сергея Шобанова прошел в Электроуглях Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Первенство Богородского городского округа по дзюдо памяти гвардии-капитана Сергея Шобанова прошло в Электроуглях. На соревнованиях в спорткомплексе «Виктория» собрались 150 юных дзюдоистов в возрасте от 13 до 15 лет. Победителей наградили памятными призами.

Турнир стал данью уважения памяти героя. Он погиб при защите Отечества в ходе специальной военной операции.

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Сергей Шобанов родился 20 марта 1994 года в Электроуглях. Получив ранение в сентябре 2022 года и будучи награжденным орденом Мужества, он вернулся в строй, но 31 августа 2023 года его жизнь оборвалась. Посмертно Сергей получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин отметил, что очень важно помнить таких людей. В честь героев специальной военной операции в округе открывают школьные парты героев, называют улицы их именами, проводят турниры. Это станет традицией и войдет в историю как Электроуглей, так и Богородского округа.

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