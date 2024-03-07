Важное 07 марта 2024, 12:49 Безопасность с воздуха. Губернатор Подмосковья — об успешных боевых задачах вертолетной эскадрильи Андрей Воробьев: вертолетная эскадрилья совершила более 5 тысяч боевых вылетов Автор фото: Константин Семенец

Читать 360tv в

Вертолетная эскадрилья, базирующаяся в Подмосковье, совершила более пяти тысяч боевых вылетов в зону СВО. Военнослужащие получили 40 государственных наград и еще 36 — от Минобороны. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил каждого, отметив, что они обеспечивают безопасность с воздуха, прикрывая эвакуацию раненых с линии фронта.

«Парни всегда там, где особенно опасно: они выполняли боевые задачи на Северном Кавказе, в Сирии, Африке и Грузии. И сейчас летчики эскадрильи участвуют в специальной военной операции — на счету более пяти тысяч вылетов», — написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Глава Подмосковья добавил, что эскадрилья достойно выполняет боевые задачи и миротворческие миссии в разных уголках планеты.

И особенно сложные задачи, которые стоят перед вами сейчас. Поэтому я хотел поблагодарить вас за все, что вы делаете, за достойное несение службы. Андрей Воробьев

Встретившись с летчиками, губернатор узнал, какие запросы есть у их семей, в чем необходимы помощь и забота.

Автор фото: Константин Семенец

«Такие встречи помогают нам оставаться в диалоге — мы лучше понимаем, какие направления западают, чем мы можем помочь бойцам и их близким. Спасибо командиру подразделения, будем на связи», — сказал Воробьев.

О миссиях

В разное время летчики эскадрильи участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в Сирии, выполняли миротворческие миссии в Африке и Грузии.

Автор фото: Константин Семенец

«Сейчас наш экипаж Ми-8 находится на боевом дежурстве по охране воздушных рубежей столицы. При обнаружении в воздухе вражеских БПЛА по вызову мы производим взлет, выходим в указанный район, осуществляем поиск и уничтожаем этот аппарат ракетами или огнем из пушки», — поделился Алексей, командир экипажа вертолета Ми-28.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».