Турнир по дворовому футболу «Короли коробок» стартовал в Подмосковье

В Подмосковье начался новый турнир по дворовому футболу среди любительских команд. Он называется «Короли коробок». Участие в нем принимают спортсмены-любители от 13 до 16 лет.

До 28 августа в восьми муниципалитетах будут продолжаться отборочные туры. В трех округах уже выяснились призеры. Например, в Балашихе первое место заняла команда «Фучика», в Люберцах — «ГОЛ», а в Химках — «Команда черных». В ближайшие выходные отборочные туры пройдут еще в пяти городах Подмосковья — в Одинцове, Коломне, Красногорске, Щелкове и Подольске.

Победители этих игр смогут встретиться в суперфинале, который состоится 3 сентября на территории Красногорска на футбольной коробке, которая находится неподалеку от Павшинской поймы.

Эти игры проводятся в формате четыре на четыре, участвуют три полевых игрока и один вратарь. Можно ввести одного запасного полевого игрока. Длительность матча составляет пять минут, либо до двух забитых мячей в одни из ворот.

Узнать подробнее о турнире и ознакомиться с графиком проведения зональных этапов можно на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить развитие детско-юношеского спорта в регионе. Он попросил уделить особое внимание хоккею.