Подмосковье 24 ноября 2022, 16:09 Туристическую карту Коломны включили в новый проект Российской государственной библиотеки

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Банк библиотечного креатива — это открытая база данных всевозможных творческих и инновационных идей, которые могут быть полезными для библиотекарей всех городов России. Одним из первых сюда внесли проект «Эмоциональная карта Коломны», разработанный совместно с местными жителями, краеведами и парфюмерами.

Банк креатива будут использовать библиотекари для того, чтобы более интересно, насыщенно и наглядно заниматься просветительской работой. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья объяснили, что проект — новый, он объединит все самые необычные новаторские практики, которые имеют социальное значение. «Эмоциональная карта Коломны» — как раз такая.

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Необычная карта для туристов появилась в Коломне в 2022 году и была высоко оценена на всероссийском конкурсе на лучший молодежный библиотечный проект. Там работе присудили второе место.

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В сотрудничестве с коренными жителями, историками и парфюмерами коломенские библиотекари создали карту, которая включает не только основную информацию о достопримечательностях, но и их эмоциональную составляющую. Специалисты собрали звуки, запахи и впечатления города для того, чтобы туристы не упустили ничего интересного.

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