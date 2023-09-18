18 сентября 2023, 09:00
Туристический слет педагогов прошел в Павловском Посаде
Вблизи деревни Назарьево городского округа Павловский Посад состоялся туристический слет учителей, посвященный Году педагога и наставника. Участники соревновались в волейболе, дартсе, спортивном ориентировании и других состязаниях.
Приветствовали педагогов всех первый замглавы округа Филипп Ефанов, а также заместитель главы муниципалитета Светлана Аргунова и начальник местного управления образования Екатерина Ларькова. Кроме спортивных игр на слете провели уникальный конкурс на лучшее новое блюдо для школьных столовых в походных условиях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регион привлекли около двух тысяч новых педагогов за один учебный год.
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