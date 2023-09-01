Подмосковье 01 сентября 2023, 17:53 Подмосковье привлекло 2 тысячи новых педагогов за один учебный год — Андрей Воробьев Воробьев: 400 педагогов из других регионов пришли работать в школы Подмосковья Фото: Дмитрий Белицкий

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Подмосковье старается приглашать на работу новых учителей и поощрять опытных наставников. Только в 2022–2023 году в школы региона привлекли две тысячи педагогов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Чем больше школ, тем актуальнее для нас этот вопрос. В регионе практически нет текучки кадров в образовании. Мы стараемся приглашать новых педагогов и поощрять опытных наставников», — подчеркнул Воробьев.

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По его словам, за один учебный год в Подмосковье привлекли 400 учителей из других регионов. Всего же в Московской области работают 63 тысячи учителей. Отмечается, что для них действуют различные меры поддержки: «Социальная ипотека», «Земский учитель», пособия и доплаты молодым педагогам, премии, конкурсы и другое.

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