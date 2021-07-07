Туристам разъяснили ограничения на экскурсионные и туристские услуги в Подмосковье

Несмотря на введенные ограничения в Московской области в связи с распространением коронавируса, регион в целом открыт для туристов. Предъявление отрицательного ПЦР-теста и соблюдение карантина не является обязательным. Однако с 28 июня парки, зоопарки, этнопарки, выставочные залы, туристические агентства, гостиницы, музеи и музеи-заповедники в Подмосковье доступны для посещения только при наличии QR-кода.

Как отметили в комитете по туризму Московской области, при проведении экскурсий необходимо соблюдать требования, которые направлены на недопущение распространения коронавируса: использовать индивидуальные средства защиты, а также придерживаться социальной дистанции.

Один из главных принципов подмосковного гостеприимства — это обеспечение безопасности жителей и гостей Московской области. Меры, которые реализуются властями региона, позволяют предоставлять жителям и гостям Подмосковья высокое качество туристических и экскурсионных услуг при полном и обязательном соблюдении норм эпидемиологической безопасности.

Новые туристические маршруты составили в Зарайске. К их разработке присоединились экскурсоводы, историки, художники и урбанисты. Теперь гости старинного города смогут увидеть его с еще более разных ракурсов. Все это часть туристического проекта «Зарайск каждому» — по нему провели уже свыше 30 инфотуров и экскурсий. В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что деятели культуры создали пять маршрутов: «Изюм купечества», «Золото Зарайска», «Семь чудес», «Со вкусом» и отдельный для детей — «Познавай».