Подмосковье 20 марта 2023, 17:09 Турист испытал валенки из Истры при покорении горы на Кольском полуострове в -35 градусов

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Путешественник из Истры Алексей Соколов поднялся на гору Аллуайв на Кольском полуострове. При температуре -35 градусов и ледяном ветре мужчину спасали теплые валенки из войлока производства компании «Валеши».

Предприятие в городе Дедовск в Истре делает валенки, или шекельтоны, которые исследователи Арктики носили еще 150 лет назад. Обувь назвали по имени английского полярника, который четыре раза покорял Южный полюс.

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«Они не только меня привели в восторг. Первый раз в аэропорту у меня их хотели купить за любые деньги. Оказалось, что это были геологи, летевшие в Красноярск», — сообщил Соколов.

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По словам путешественника, валенки хотел купить и его проводник в американских специальных сапогах. Верх обуви покрыт резиной, которая в мороз перестает гнуться.

Валенки не только согрели Соколова при экстремально низких температурах, но и не промокли и не натерли ноги. Ночью путешественник менял их на войлочные чуни.

По словам Соколова, 90% обморожений в таких путешествиях случается с ногами.

«У меня с восхождения есть фотография, где я сижу с кружкой кофе, а она быстро покрывается льдом. Но в валенках при этом ногам тепло», — добавил турист.

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