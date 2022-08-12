ЦСКА и Спартак поборются за «Кубок Овечкина» в Подмосковье

Групповой этап традиционного детско-юношеского хоккейного турнира за кубок Александра Овечкина завершился в Красногорске. Участие в нем приняли 12 команд ведущих хоккейных академий страны.

За кубок боролись спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Омска, Ярославля, Челябинска, Московской области и из Минска.

По итогам пяти игр дальше будут бороться команды ЦСКА и Спартак. Оба московских клуба одержали по пять побед в пяти матчах и заняли первые места в своих группах.

За бронзу сыграют челябинский «Трактор» и московское «Динамо». Подмосковные команды «Витязь» и «Атлант» заняли третье места в своих группах и встретятся в матче за пятое и шестое место.

Финальные игры проведут 13 августа на ледовой арене имени Владимира Петрова.

Впервые в истории состязания состоится матч «Легенд хоккея». В нем примут участие звезды отечественного хоккея разных поколений. В составе звездной команды сыграют Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Алексей Жамнов, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и Виталий Прохоров.

Ознакомиться с расписанием игр турнира «Кубок Александра Овечкина» 2022 года можно на сайте Министерства физической культуры и спорта Московской области и на сайте Федерации хоккея России.

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