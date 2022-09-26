Возможность активировать билет на электричку с помощью телефона появилась на всех валидаторах ЦППК | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 17:36 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Возможность активировать билет на электричку с помощью телефона появилась на всех валидаторах ЦППК

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ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на валидаторах. Их в компании более семи сотен, на каждом из них теперь доступна новая функция. Можно приложить мобильное устройство, которое работает на системе Android с модулями NFC.

«Благодаря внедрению возможности бесконтактно активировать на валидаторах билеты, купленные в мобильном приложении ЦППК, количество станций, где можно проходить к электропоездам по функции NFC, увеличилось почти вдвое. Теперь пассажиры могут пользоваться сервисом на 271 станции, 120 из которых оборудованы валидаторами», — отметил начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов.

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Пассажиры уже оценили удобство нововведения. Для многих проход на станцию стал комфортнее и проще. Достаточно просто открыть на телефоне билет, купленный через мобильное приложение ЦППК, и однократно приложить его к валидатору или турникету. Не нужно отдельно активировать его на специальном экране. Для активации теперь требуются считанные секунды. Створки турникета открываются практически сразу, не обязательно долго держать телефон у валидатора. Можно сэкономить примерно 10 секунд за один проход — это порядка 2,5 часа в год.

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Первой бесконтактную активацию билетов запустили на Казанском направлении, это произошло еще в декабре 2021 года. С начала работы функции пассажиры воспользовались ей больше 700 тысяч раз.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья оставили свыше 100 жалоб на поезда Ярославского направления с января. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в кратчайшие сроки исправить дефекты и пригласил генерального директора ЦППК Ивана Конева в совместную поездку на электричке, чтобы проверить состояние вагонов.

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