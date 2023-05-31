Подмосковье 31 мая 2023, 21:06 ЦППК установит более 350 автономных валидаторов на 66 станциях АО "Центральная ППК"

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ЦППК установила 146 валидаторов новой модели на 33 станциях. Всего в этом году компания оборудует 353 автономных валидатора на 66 станциях, сообщил минтранс Московской области со ссылкой на организацию.

Работы проводят в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и МЦД-4.

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«Все устройства — российского производства. Они работают от аккумуляторов и способны автономно функционировать до пяти-шести дней в зависимости от погоды», — сообщил директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

Валидаторы поддерживают технологию NFC. Устройства имеют пылевлагозащищенный и ударопрочный корпус.

Аппараты появятся на станциях Горьковского, Казанского, Ярославского, Киевского, Павелецкого, Савеловского, Рижского и Белорусского направлений. Их смонтируют до конца сентября 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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