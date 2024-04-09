Подмосковье 09 апреля 2024, 09:16 ЦППК построила дополнительные турникетные павильоны на станции Пушкино Медиасток.рф

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Еще два турникетных павильона на 16 проходов заработали на станции Пушкино в Подмосковье. Теперь пассажирам ЦППК доступны 57 проходов, а пропускная способность станции в часы пик повысилась с 492 до 684 человек в минуту.

Пушкино является четвертой по востребованности станцией Ярославского направления — здесь более 20 тысяч отправлений в сутки или около семи миллионов отправлений в год. Благодаря новым турникетам пассажиры смогут быстрее проходить к поездам или выходить в город.

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В новых павильонах установлены билетные автоматы, которые позволяют быстро оплатить поездку, не обращаясь в кассы. Один из объектов оборудован пандусом.

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