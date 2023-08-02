Подмосковье 02 августа 2023, 09:44 ЦППК подготовила 100% персонала для МЦД-3 ОА"Центральная ППК"

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К запуску третьего диаметра в Москве и Подмосковье подготовили почти 400 сотрудников локомотивных бригад и более 350 билетных кассиров. Об этом сообщил Минтранс региона со ссылкой на ЦППК.

Специалисты прошли курсы теории и практики, а общее время занятий одних только машинистов электропоезда составило почти 4,5 месяца чистого времени.

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«Кадровый состав на маршрутах МЦД-3 полностью укомплектован, и все машинисты, помощники и кассиры готовы к работе», — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Время обучения локомотивных бригад составило почти 900 часов. Занятия проходили в том числе с помощью VR-тренажеров и технологий адаптивного обучения. По самым значимым предметам провели внутренние экзамены.

После теории будущие машинисты и их помощники выезжали в депо для практики на действующих современных электропоездах. Особое внимание уделили выходу из аварийных и нестандартных ситуаций при эксплуатации электропоездов.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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