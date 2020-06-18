Цифровой сервис для продажи бизнеса создадут в Подмосковье

Онлайн-сервис для продажи малого и среднего бизнеса разработают в Подмосковье. За проект взялась компания «Айдилс Нет». Ее основная задача — создание цифрового подхода к проведению сделок и поиску инвесторов.

Проект реализуют в особой экономической зоне «Дубна». Фирму «Айдилс Нет» сделали здесь резидентом нового инновационно-технологического центра. Ее бизнес-план одобрили в областном Мининвесте.

Особенностью создаваемого программного обеспечения станет цифровой подход к поиску инвесторов на финансовом рынке. В проект вложат более 10 миллионов рублей. Об этом рассказала министр инвестиций региона Наталья Егорова.

А уже полностью готовая инфраструктура ИТЦ поможет компании быстро организовать свою работу. Вместе с тем предприниматели могут воспользоваться налоговыми и таможенными льготами, которые действуют для резидентов ОЭЗ Наталья Егорова.

А в Мининвесте предпринимателям помогут найти зарубежных партнеров, окажут услуги по подбору кандидатур и проведению переговоров. Бизнесмены получат поддержку в логистических и таможенных вопросах.