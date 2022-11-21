21 ноября 2022, 10:42
Цифровой сервис для подбора земель фермерам появился в Подмосковье
Фермеры Подмосковья смогут оформить заявку на получение земли с помощью нового цифрового сервиса. Он доступен на региональном портале госуслуг.
«Сельхозпроизводителю достаточно авторизоваться на портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку. Результат поступит в личный кабинет», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
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Воспользоваться услугой смогут те предприниматели, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют мясо и мясные продукты, молоко, сыры, овощи, фрукты. При этом доходы от их продажи должны составлять не менее 70% в общем объеме.
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После выбора желаемого участка фермер увидит, на каких правах предоставляется земля. К заявлению понадобится приложить документы. Услуга предоставляется бесплатно в течение одного дня.
Подмосковье стало лидером России по производству хлеба. В области производят 25% всей хлебобулочной продукции ЦФО, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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