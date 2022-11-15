Подмосковье 15 ноября 2022, 15:35 Андрей Воробьев: Подмосковье сохранило лидерство по производству хлеба Губернатор Воробьев сообщил о лидерстве Подмосковья по производству хлеба в России

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Подмосковье стало регионом-лидером России по производству хлеба. В области производят 25% всей хлебобулочной продукции ЦФО, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По итогам девяти месяцев текущего года Подмосковье вышло в лидеры по хлебу и хлебобулочным изделиям — наши пекари выпустили почти 370 тысяч тонн продукции, на 8% больше, чем за тот же период 2021-го», — заявил глава региона.

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Он добавил, что к концу года количество выпущенной продукции может приблизиться к 500 тоннам. Аграриев и фермеров продолжат поддерживать, чтобы они могли и дальше наращивать производство.

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Хлеб — всему голова, и в обеспечении продовольственной безопасности он играет ключевую роль. Сегодня каждый четвертый батон или булка в ЦФО выпекается в Подмосковье — это значимый результат Андрей Воробьев

По данным Федеральной службы государственной статистики, Подмосковье опередило в выпуске хлеба Москву и Санкт-Петербург. При этом годом ранее в этом рейтинге регион занимал второе место.

Производством продукции занимаются свыше 100 предприятий, среди которых «Егорьевский Хлебокомбинат», «Щелковохлеб», «Ореховохлеб», «Электростальхлеб» и другие.

В качестве поддержки регион компенсирует хлебобулочным предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. В этом году помощь оказали 13 компаниям, ее общая сумма превысила 102 миллиона рублей. Это позволило создать около 38 тысяч тонн хлеба.

Ранее глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева доложила Андрею Воробьеву о лидерстве региона по числу производственных иностранных компаний. Сейчас в области действуют 86 крупных брендов.