Подмосковье 10 марта 2023, 03:22 Цифровой промышленный коворкинг начали строить в Подольске

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Холдинг «Строительный Альянс» начал строить цифровой промышленный коворкинг Industrial City общей площадью более 105 тысяч квадратных метров. Объект возведут в Подольске.

«Инвестиции в новый проект холдинга „Строительный Альянс“ превысят семь миллиардов рублей. В рамках проекта инвестор построит готовые промышленные боксы с универсальными планировками и со всей необходимой инфраструктурой для запуска производства», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Первую очередь комплекса откроют в начале следующего года. Проект реализуют до конца 2027 года. Аналогичные площадки уже есть в регионе, они находятся в индустриальных парках «Сынково» и «Есипово».

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«Данный тип недвижимости подходит большинству потребителей из разных сфер предпринимательской деятельности. Таким, как е-коммерц, маркетплейс, логистика и хранение, производство, фармацевтика и многое другое», — заявил коммерческий директор холдинга «Строительный Альянс» Александр Никишов.

Резиденты парков получать готовую инженерную инфраструктуру, парковку, круглосуточный доступ к помещениям и охраняемую территорию.

Зиновьева напомнила, что дополнительным стимулом приобретения готовых промышленных помещений стала программа «Промышленная ипотека». Инвесторы могут взять кредит под 3,5% годовых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко информационный центр Московской области.

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