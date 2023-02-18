Важное 18 февраля 2023, 15:07 Андрей Воробьев представил Сергею Кириенко информационный центр Подмосковья Губернатор Воробьев представил Сергею Кириенко информационный центр Московской области

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко информационный центр Московской области. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Нам важен каждый комментарий и каждое пожелание наших жителей — это позволяет оперативно реагировать и обеспечивать перемены в разных сферах», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

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По словам Андрея Воробьева, к работе инфоцентра подключилась вся команда. Охвачены все актуальные для жителей области направления — образование, здравоохранение, транспорт, ЖКХ. Вопросы власти Подмосковья стараются максимально быстро отработать как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

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Воробьев обратил внимание, что инфоцентр собирает данные разных источников внутри одной IT-платформы. Она объединила все областные ведомства и СМИ. Журналисты и сотрудники пресс-служб следят за ситуацией в режиме реального времени, поэтому максимально быстро информируют жителей о решении возникших проблем.

Работа системы только началась, в дальнейшем она будет совершенствоваться.

В середине февраля губернатор Подмосковья представил министру экономического развития России Максиму Решетникову новый путь поддержки бизнеса в регионе.

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