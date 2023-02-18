18 февраля 2023, 15:07
Андрей Воробьев представил Сергею Кириенко информационный центр Подмосковья
Губернатор Воробьев представил Сергею Кириенко информационный центр Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко информационный центр Московской области. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
«Нам важен каждый комментарий и каждое пожелание наших жителей — это позволяет оперативно реагировать и обеспечивать перемены в разных сферах», — подчеркнул губернатор Подмосковья.
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По словам Андрея Воробьева, к работе инфоцентра подключилась вся команда. Охвачены все актуальные для жителей области направления — образование, здравоохранение, транспорт, ЖКХ. Вопросы власти Подмосковья стараются максимально быстро отработать как на региональном, так и на муниципальном уровнях.
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Воробьев обратил внимание, что инфоцентр собирает данные разных источников внутри одной IT-платформы. Она объединила все областные ведомства и СМИ. Журналисты и сотрудники пресс-служб следят за ситуацией в режиме реального времени, поэтому максимально быстро информируют жителей о решении возникших проблем.
Работа системы только началась, в дальнейшем она будет совершенствоваться.
В середине февраля губернатор Подмосковья представил министру экономического развития России Максиму Решетникову новый путь поддержки бизнеса в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Интернет
Андрей Воробьев
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