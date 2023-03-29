Подмосковье 29 марта 2023, 16:25 Цифровой контроль на 57% сократил количество незаконных свалок в Подмосковье В. Алешин

Читать 360tv в

Заседание круглого стола «Борьба с несанкционированными свалками в оптике новых административных мер ответственности» прошло 29 марта в Московской городской думе. Представители Минэкологии Подмосковья и группы компаний «Урбантех» поделились успешным опытом внедрения искусственного интеллекта в работу по борьбе с незаконными свалками.

Депутаты, представители государственных ведомств и бизнеса обсудили вопросы, касающиеся ситуации со свалками на территории Московской области после вступления в силу изменений в КоАП. На мероприятии также подняли вопрос фиксации правонарушений при обращении с отходами производства и потребления оборудованием, работающем в автоматическом режиме.

Реклама

В региональном Минэкологии отметили, что ежегодно в Московской агломерации образуется около 50 миллионов тонн строительных отходов, что в шесть раз превышает годовой объем ТКО в Московском регионе. В марте 2021 года в Московской области началась реформа обращения со стройотходами. Для этого была запущена система «Электронный талон ОССиГ, РГИС Московской области», в которой регистрируются мусоровозы. Каждый автомобиль оборудован системой глобальной спутниковой навигации, которая позволяет следить за транспортом в режиме реального времени, контролируя его маршрут от строительной площадки до полигона.

«Всего за два года работы системы цифрового контроля вывоза и утилизации мусора „ОССиГ-Контроль“ правительству области совместно с оператором ГК „Урбантех“ удалось снизить количество незаконных свалок на 57%, уменьшить количество жалоб на них со стороны населения и сохранить бюджету более 67 миллионов рублей», — пояснил первый заместитель министра экологии Московской области Виталий Мосин.

«С момента внедрения в 2021 году система позволила значительно улучшить экологическую обстановку в Московской области и вывести регион в лидеры по экологическим показателям. Так, за этот период количество нелегальных свалок строительного мусора в регионе сократилось почти на 60%», — добавил директор по продажам ГК «Урбантех» Александр Власов.

Кроме того, с начала года по фактам незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов вынесено 420 постановлений, в том числе 315 в отношении юридических лиц и 105 — в отношении граждан. Общая сумма начисленных штрафов превысила 31 миллион рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».