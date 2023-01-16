Подмосковье 16 января 2023, 09:22 Церковный пруд под Клином вошел в топ-10 мест Подмосковья для крещенских купаний

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Церковный пруд в Демьянове в очередной раз стал одним из лучших водоемов для крещенских купаний в Подмосковье. Кроме него в округе будет оборудовано еще две купели — пруды в Высоковске и поселке Покровка. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Представители экстренных служб Клина заявили о готовности обеспечить максимальную безопасность во время крещенских купаний. Дежурить в эту ночь будут медики, МЧС, полиция и другие органы. Об этом заявила глава округа Алена Сокольская.

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«В ночь Крещения Господня будут дежурить сотрудники МЧС, здравоохранения и полиции. Будет проведена очистка дна водоемов, оборудованы безопасные подходы и спуски к купели, теплые комфортные места для переодевания и обогрева», — сказала она.

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Глава муниципалитета добавила, что для клинчан самым знаковым событием станет освещение воды в купели на всех локациях. Кроме того, любителям крещенских купаний предложат горячий чай и баранки, для них оборудуют согревающие очаги, а проходы от теплых палаток до купелей выстелют сеном и соломой.

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