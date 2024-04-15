Подмосковье 15 апреля 2024, 13:03 Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил первые паспорта 20 школьникам. Торжественное мероприятие прошло в здании администрации муниципалитета.

Андрей Иванов вручил ребятам самый главный документ, удостоверяющий личность, и сказал напутственные слова.

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«Ребята, я хочу вас с этим событием поздравить. Хочу пожелать, чтобы вы были достойными гражданами своей страны. Пусть в вашей жизни все сбудется: все мечты, все ваши задумки», — сказал глава округа.

Вместе с паспортом школьникам вручили подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что осенью в Подольске откроют гимназию и три детских сада.

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