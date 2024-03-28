Подмосковье 28 марта 2024, 03:09 Гимназию и три детских сада откроют осенью в Подольске Администрация Подольск г. о.

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В Подольске осенью откроют четыре образовательных учреждения. Школы и детские сады строятся и ремонтируются в рамках программ губернатора Московской области Андрея Воробьева.

К сентябрю планируется открыть после ремонта дошкольное отделение СОШ № 24 на Красногвардейском бульваре. В здании 1973 года меняют плитку, дверные блоки, перегородки и воздуховоды. Также планируется отремонтировать и утеплить кровлю, произвести отделку фасада и помещений.

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«Также поменяем инженерные сети, окна, витражи, вентиляцию и выполним благоустройство территории. Частично обновим оборудование, в этом нам окажет поддержку правительство Московской области», — рассказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Капитальный ремонт проводится в гимназии № 4. В здании 1961 года усилят конструкцию, проведут электромонтажные работы, облагородят окружающее пространство. Гимназию планируют открыть после ремонта к 1 сентября этого года.

Кроме того, два новых садика откроются на улицах Вокзальная и Школьная.

Ранее администрация Подольска вручила жилищный сертификат девушке-сироте. На него она сможет купить квартиру в любом муниципалитете Московской области.