19 апреля 2024, 22:19
Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Лобне
Во дворце творчества Планета Талантов в Лобне состоялась церемония вручения первых паспортов. Еще девять ребят получили свой документ из рук главы муниципалитета Анны Кротовой.
Ребятам вручили цветы и подарки, а также для них провели праздничный концерт, чтобы торжественный момент начала взрослой жизни надолго остался в памяти.
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«Получив этот документ сразу чувствуешь себя по-другому, чувствуешь себя взрослым. Чувствуешь, что завтра уже можно принимать самостоятельные решения. Конечно, придется советоваться и со старшими, и с родителями, но все равно ощущаешь эту ответственность», — отметила глава Лобни.
Напомним, что в городском округе, при достижении 14 лет, каждому предоставляется возможность получить паспорт в торжественной обстановке, либо через МФЦ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.
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