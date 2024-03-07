Подмосковье 07 марта 2024, 11:55 Церемония вручения паспортов подросткам прошла в Солнечногорске в преддверии 8 Марта Медиасток.рф

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Восемь девушек, которым исполнилось 14 лет, вручили первые паспорта в Солнечногорске. Торжественная церемония прошла в Доме культуры «Выстрел» преддверии 8 Марта.

Гостями мероприятия стали первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай, председатель совета депутатов Марина Веремеенко, старший лейтенант полиции Кристина Трофимова, а также представители центра «Мои документы».

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«Получение паспорта — это большая честь и ответственность. Получение документа, удостоверяющего личность, дает широкие права, но вместе с ними накладывает и немалые обязанности. И долг каждого из нас — достойно нести по жизни звание гражданина России, чтить и уважать законы нашего государства. Мне бы очень хотелось, чтобы наши юные жители стали настоящими патриотами, которые любят свою страну, свою малую родину, свой народ», — отметил Александр Мамлай.

Девушкам вручили паспорта и поздравили с предстоящим Международным женским днем.

Напомним, что 8 Марта вход и прокат на катках в парках Подмосковья будет бесплатным для всех посетительниц. Акция министерства благоустройства охватит 33 катка в регионе.

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