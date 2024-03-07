Подмосковье 07 марта 2024, 10:47 Катки в парках Подмосковья будут работать бесплатно для женщин 8 марта Министерство благоустройства Московской области

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Катки в парках Подмосковья станут бесплатными для всех посетительниц 8 марта. Такую акцию запустят в регионе в честь Международного женского дня.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, бесплатными станут все 33 катка. В свободном досутпе для женщин таке будет прокат коньков.

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Ознакомиться со списком всех катков региона с искусственным льдом можно по ссылке.

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