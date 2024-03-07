07 марта 2024, 10:47
Катки в парках Подмосковья будут работать бесплатно для женщин 8 марта
Катки в парках Подмосковья станут бесплатными для всех посетительниц 8 марта. Такую акцию запустят в регионе в честь Международного женского дня.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, бесплатными станут все 33 катка. В свободном досутпе для женщин таке будет прокат коньков.
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Ознакомиться со списком всех катков региона с искусственным льдом можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
8 Марта
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