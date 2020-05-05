Жители Подмосковья получат в мае платежки без взносов за капремонт. Но за долги придется заплатить

Жители Подмосковья получат платежки с доначислением за капитальный ремонт, если они просрочили выплаты до 1 апреля. По поручению губернатора, в течение апреля–июня собственников освободили от оплаты взносов за капремонт.

«Если житель имеет ранее сформированный долг за данную коммунальную услугу, то ему необходимо выполнить свои платежные обязательства. Все оплаченные счета и имеющиеся текущие задолженности каждый абонент может контролировать в своем едином личном кабинете. Напомню, что оплата через дистанционные сервисы „МосОблЕИРЦ“ производится без дополнительных комиссий и процентов», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Долги за капитальный ремонт, которые образовались до 1 апреля, будут отражены в платежках. Если долг начислили по ошибке и есть квитанции, подтверждающие уплату взноса, нужно направить копии этих документов на электронную почту Фонда капитального ремонта Московской области post@fkr-mosreg.ru.

Источник фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья

Жители многоквартирных домов смогут не платить взносы в Фонд капитального ремонта с 1 апреля по 1 июля. Такую меру ввели для поддержки в период пандемии коронавируса. Первые платежки без взноса на капремонт будут в мае.