Жители Подмосковья получат в мае платежки без взносов за капремонт. Но за долги придется заплатить
«Если житель имеет ранее сформированный долг за данную коммунальную услугу, то ему необходимо выполнить свои платежные обязательства. Все оплаченные счета и имеющиеся текущие задолженности каждый абонент может контролировать в своем едином личном кабинете. Напомню, что оплата через дистанционные сервисы „МосОблЕИРЦ“ производится без дополнительных комиссий и процентов», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Долги за капитальный ремонт, которые образовались до 1 апреля, будут отражены в платежках. Если долг начислили по ошибке и есть квитанции, подтверждающие уплату взноса, нужно направить копии этих документов на электронную почту Фонда капитального ремонта Московской области post@fkr-mosreg.ru.
Жители многоквартирных домов смогут не платить взносы в Фонд капитального ремонта с 1 апреля по 1 июля. Такую меру ввели для поддержки в период пандемии коронавируса. Первые платежки без взноса на капремонт будут в мае.