Солнечногорская школа при колледже «Подмосковье» выпустила первых гидов

Первые 16 выпускников школы гидов при колледже «Подмосковье» в Солнечногорске защитили дипломные работы. Будущие квалифицированные экскурсоводы начали обучение в октябре прошлого года.

На аудиторской защите выпускники школы гидов представили проекты авторских маршрутов по Солнечногорску. Основная задача — привлечение в городской округ туристов.

Будущим гидам требовалось разработать экскурсии, отражающие колорит и особенности муниципалитета. Особое внимание они уделили шоссе «Москва — Санкт-Петербург», Путевому дворцу, Советской площади, Екатерининскому каналу, Дому купца Самохвалова, озерам Сенеж и Бездонное. Также среди основных достопримечательностей — усадьбы и памятники военных лет.

«Туризм в Солнечногорье надо развивать, потому что здесь есть, что показать и о чем рассказать. У нас очень много исторических красивых мест, поэтому те, кто прошел курсы переподготовки, смогут пройти обучение и по программе повышения квалификации», — отметила директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

Решение о создании школы гидов прозвучало в августе 2019 года на масштабном совещании по развитию туризма в Солнечногорье. В результате проект запустили на базе колледжа «Подмосковье», там открыли программу переподготовки «Основы экскурсоведения» продолжительностью 250 часов. Выпускники получат документы государственного образца.

Источник фото: телеканал «360»

На курсах будущие гиды изучали историю Солнечногорска и достопримечательностей округа, развивали умение составлять маршруты и проводить экскурсии. Обучение разделялось на теоретическую и практическую части.

«Изучали мы и менеджмент, и историю Солнечногорья, и технику преподавания — а именно то, как преподносить материал слушателям. Всему обучали, всем тонкостям», — поделился выпускник школы гидов при колледже «Подмосковье» Олег Мартыненко.

После аудиторской защиты выпускникам предстоит пройти заключительный практический этап: проведение автобусных экскурсий для жителей округа.

В колледже также запущена программа по повышению квалификации, которая длится 72 часа. Все подготовленные специалисты будут занесены в реестр гидов-экскурсоводов Солнечногорска.