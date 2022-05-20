Новые центры диспансеризации появятся в Домодедове, Одинцове и Ленинском округе

Современные центры диспансеризации откроют еще в трех городских округах Подмосковья. Это Домодедово, Одинцово и Ленинский.

Как рассказал министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко, речь идет о центрах «Здоровье Подмосковью».

Это современные здания, выполненные по новым стандартам. Первые центры откроют на улице Пирогова в Домодедове, на улице Маршала Бирюзова в Одинцове и на Заводской улице в городе Видное.

Внутри разместят кабинеты для прохождения первого этапа диспансеризации у терапевта и для углубленного обследования Владислав Гордиенко.

По его словам, строительство трех центров начнется в этом году. Они появятся рядом с существующими поликлиниками и снизят нагрузку на них.

Внутри обустроят места ожидания, стойки для документов, просторные холлы, комнаты матери и ребенка. Все центры будут приспособлены для маломобильных людей.

В зданиях появятся кабинеты терапевта, УЗИ, маммографии, гинеколога и не только. Внутренний дворик озеленят.

«Использование природных оттенков на фасаде придает зданию универсальность и позволяет органично вписать новое учреждение в сложившийся городской ансамбль», — отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Она добавила, что проектировщик — компания «Крост-Д».