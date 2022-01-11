Центры диспансеризации построят в трех округах Подмосковья в 2022 году

Современные центры диспансеризации построят в Одинцове, Видном и Домодедове. Они появятся до конца года и получат название «Здоровье Подмосковью».

Каждый современный центр сможет принимать до 60 человек в смену. Это отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Построить новые центры диспансеризации мы планируем до конца 2022 года Владимир Локтев.

Их откроют по президентскому проекту «Здравоохранение» и подмосковной программе «Модернизация первичного звена».

В Одинцове новый центр диспансеризации построят на улице Бирюзова, в Видном — на Заводской улице, а в Домодедове — в микрорайоне Центральный.

Для пациентов подготовят все необходимые кабинеты, где они смогут пройти осмотр у терапевта и узкопрофильных медиков. Центры диспансеризации обустроят рядом с действующими поликлиниками.

Ранее стало известно, что 259 врачей безвозмездно получили земельные участки в Подмосковье. Их передали по льготной программе, введенной губернатором Андреем Воробьевым.