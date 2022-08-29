Центральный парк в Пушкино открылся после благоустройства

В Пушкино Центральный парк снова открыл свои двери. Там прошла масштабная реконструкция, и после этого состоялось торжественное открытие парка. Работы проводились в рамках проекта «Формирование городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«В Пушкино завершили комплексную модернизацию Центрального парка — главного места для прогулок и отдыха пушкинцев. Это стало возможным благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“. При благоустройстве постарались учесть запросы всех групп населения. Обустроили места для спокойного и активного отдыха. Теперь прогулка в парке станет значительно комфортней», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы по благоустройству начались в 2020 году. Тогда в парке появились новые дорожки, зоны воркаут, разновозрастные игровые площадки для детей. Там установили уличное освещение, а со стороны улицы Тургенева была обустроена новая входная группа.

В текущем году работы были продолжены. В парке обустроили зоны для активного отдыха, детских игр, спорта и проведения массовых мероприятий. На главной площади появилась большая сцена с амфитеатром, рядом расположились павильоны для проведения мастер-классов. Кроме того, появились новые пешеходные и велосипедные дорожки, малые архитектурные формы, было оборудовано место для тихого отдыха с гамаками. Отдельное внимание при благоустройстве уделялось активному отдыху. Например, открылся новый скейт-парк. Кроме того, в парке появились точки Wi-Fi.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе появится 200 губернаторских площадок для детей.