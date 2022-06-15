Центральную улицу Серпухова отремонтируют к концу июня

В Серпухове начали ремонтировать одну из главных городских улиц — улицу Ворошилова. На ней укладывают асфальт. Как ожидается, работы будут завершены уже в конце июня.

Недавно за ходом работ понаблюдала зампред правительства Московской области Анна Кротова. Она поделилась, что дорогу для первостепенного ремонта выбрали сами жители. Они проголосовали на портале «Добродел».

«Ввиду высокой интенсивности движения 3,61 километра улицы ремонтируются с применением новых материалов, которые позволят продлить срок службы асфальта: асфальта ЩМА-16 и полимерно-битумной ленты. Учитывая большой дорожный трафик, все ремонтные работы на дороге должны завершиться до конца июня», — сообщила Анна Кротова.

В целом за текущий ремонтный сезон в Серпухове собираются провести работы на 16 дорогах, их общая протяженность — больше 39 километров. На них заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Полностью все работы будут завершены к осени.

В России продолжается масштабная дорожная стройка. Постепенно появляется новая трасса Москва — Нижний Новгород — Казань. Ожидается, что она будет готова к 2023 году. Магистраль соединит Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан.