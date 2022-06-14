Новая трасса соединит Москву и Казань к 2023 году

В России продолжается масштабная дорожная стройка. Постепенно появляется новая трасса Москва – Нижний Новгород — Казань. Ожидается, что она будет готова к 2023 году. Магистраль соединит Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан.

«Что это даст для людей? Ну, вот я могу сказать, что из Москвы до Казани можно будет доехать за шесть с половиной часов. Сегодня в среднем эта дорога занимает 11-12 часов», — сказал Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России.

Дальше трассу собирают расстроить еще шире — до Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и к выходу к Монголии и Китаю. Эксперты говорят, что время в пути можно будет сократить примерно в два раза. Значительно вырастет грузовой поток.

Пока на участках работают 20 тысяч человек, в ближайшее время их станет 30 тысяч. Проект поражает своей масштабностью, ведь кроме основной трассы будут приводить в порядок и все прилегающие. В общей сложности это больше тысячи километров.

Строительство начали полтора года назад. К концу текущего года строители ожидают первых серьезных результатов, на первом пусковом комплексе длиной 23 километра собираются уже запустить движение. Участок пройдет через ЦКАД до А-108 в Орехово-Зуеве. В этом же году собираются сдать первую часть магистрали во Владимирской области. Запуск движения по всей трассе планируют запустить в 2023 году, прилегающие трассы будут готовы к 2024 году.