Подмосковье 29 марта 2024, 18:23 Центральную систему водоснабжения модернизируют в Подольске Пресс-служба администрации г. о. Подольск

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Обновление насосной станции обезжелезивания на улицы Правды продолжается в Подольске. Модернизацию коммунальной инфраструктуры планируют завершить уже в этом году. Это позволит улучшить качество питьевой воды, снизить аварийность и обеспечить надежность работы, значительно сэкономив ресурсы.

Рабочие уже построили наружные водопроводные сети протяженностью более полутора километров, внедрили систему осветления промывной воды от фильтров для обезжелезивания с возвратом в голову сооружений, а также реконструировали шесть напорных фильтров и заменили фильтрующие системы. Помимо этого, они привели в порядок и внешний вид здания, благоустроили территорию.

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На время работ представители МУП «Водоканал» восстановили работу артезианской скважины на улице Станционной. При необходимости она может восполнить дефицит воды.

«До конца второго квартала текущего года выполним монтаж видеонаблюдения, а также автоматизацию и диспетчеризацию технологических процессов, что позволит обеспечить промывку фильтров для обезжелезивания и резервуара-отстойника в автоматическом режиме», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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