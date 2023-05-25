Подмосковье 25 мая 2023, 16:58 Центральную поликлинику в Солнечногорске отремонтируют к декабрю

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Капительный ремонт центральной поликлиники Солнечногорска выполнен на 62%. Завершить работы планируют к декабрю.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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В поликлинике обновят фасад, отремонтируют кабинеты и создадут зоны ожидания для пациентов, а также благоустроят прилегающую территорию.

На объекте работают 55 человек. Сейчас строители делают отмостку, монтируют стены и перегородки, прокладывают системы водоснабжения, канализации, кабельные линии и вентиляцию. Также завершают демонтаж, кровельные и фасадные работы.

«Поликлиника в Солнечногорске построена в 1982 году и требовала масштабных обновлений. <…> Временно оказание медицинской помощи населению осуществляется в корпусе по адресу микрорайон Военный Городок, дом № 13А. Все специалисты, которые ранее вели прием, продолжают заботиться о здоровье наших жителей», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг и по телефону 122. При необходимости можно вызвать врача на дом либо посетить кабинет неотложной помощи.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в центре реабилитации бойцов СВО «Ясенки» появится новое оснащение и бассейн.

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