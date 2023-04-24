24 апреля 2023, 11:42
Центральную площадь в Электростали благоустроят с учетом ее исторических особенностей
В Электростали планируют благоустроить центральную площадь. В министерстве благоустройства отметили, что проект будет учитывать культурные и исторические особенности территории.
Разработчики изучили первые генеральные планы развития Электростали и обнаружили, что они предусматривали обширные зеленые насаждения для отдыха и восстановления рабочих после трудового дня. Исходя из этого, в новом проекте предусмотрено благоустройство центрального пруда, находящегося в центре площади. Водоем очистят от ила, а также укрепят берега, где появится зона отдыха для горожан. На территории площади также разместят прогулочные аллеи, детскую и спортивную зоны, амфитеатры с городскими качелями.
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Кроме того, по пожеланиям жителей, на территорию вернут «Аллею Славы»: информационные стенды с историей населенного пункта и его выдающихся жителях.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что набережную реки Теребенки в Чехове начнут благоустраивать в 2023 году. Территорию обновят к 2025 году.
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Благоустройство
Электросталь
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