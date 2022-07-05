Центральной площадкой праздничных богослужений в Подмосковье в честь Курбан-байрама станет мечеть в Солнечногорске

Мусульмане встретят один из главных праздников ислама Курбан-байрам 9 июля. Коллективные праздничные молитвы пройдут почти во всех городских округах Подмосковья в этот день в 7 утра.

Центральной площадкой праздничных богослужений станет мечеть «Нурулла — Свет Аллаха» в Солнечногорске. Здесь муфтий Московской области Рушан Аббясов обратится к единоверцам с духовным наставлением и проведет праздничную молитву.

На телеканале «360» будет проходить прямая трансляция богослужения, она начнется 9 июля в 7 часов утра.

Ранее, 2 мая, мусульмане встретили второй по значимости праздник — Ураза-байрам.